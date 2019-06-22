toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ибрагимович, Нани и Руни – MLS назвала состав сборной на товарищеский матч против Атлетико

19:41 31 Читати українською
Ибрагимович, Нани и Руни – MLS назвала состав сборной на товарищеский матч против Атлетико
Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

Главная футбольная североамериканская лига (MLS) представила состав сборной своих звездных игроков на матч с мадридским Атлетико.

Сборную MLS, которая сыграет с мадридцами, выбрали путем голосования болельщики лиги. В состав команды звезд MLS попали бывший форвард Милана, Ювентуса и Барселоны Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки Манчестер Юнайтед Луиш Нани и Уэйн Руни.

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Кроме вышеупомянутых исполнителей за MLS сыграют: Гузан, Зуси, Гонсалес, Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко и Вела.

Отметим, матч всех звезд MLS проводится ежегодно и в нем сборная лиги играет с приглашенной командой другого чемпионата. В нынешнем году ею станет мадридский Атлетико, поединок состоится 31 июля.

Ибрагимович забил невероятный гол удар через себя в падении в матче МЛС – 11-й мяч для шведа за 12 поединков

blog_ava
Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – наші
12:00
546
Теги
МЛС Мир Уэйн Руни Уэйн Руни Луиш Нани Луиш Нани Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Атлетико Атлетико
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
56
мин
Перу
22:00
Бразилия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук