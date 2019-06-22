Ибрагимович, Нани и Руни – MLS назвала состав сборной на товарищеский матч против Атлетико

Главная футбольная североамериканская лига (MLS) представила состав сборной своих звездных игроков на матч с мадридским Атлетико.

Сборную MLS, которая сыграет с мадридцами, выбрали путем голосования болельщики лиги. В состав команды звезд MLS попали бывший форвард Милана, Ювентуса и Барселоны Златан Ибрагимович, а также бывшие игроки Манчестер Юнайтед Луиш Нани и Уэйн Руни.

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Кроме вышеупомянутых исполнителей за MLS сыграют: Гузан, Зуси, Гонсалес, Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко и Вела.

Отметим, матч всех звезд MLS проводится ежегодно и в нем сборная лиги играет с приглашенной командой другого чемпионата. В нынешнем году ею станет мадридский Атлетико, поединок состоится 31 июля.

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