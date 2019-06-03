Ибрагимович забил невероятный гол удар через себя в падении в матче МЛС – 11-й гол шведа за 12 поединков

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отличился фантастическим голом в матче против Нью-Ингленд Революшн.

Лос-Анджелес Гэлакси уступил Нью-Ингленд Революшн в матче МЛС, но Златан Ибрагимович в очередной раз порадовал своих болельщиков.

Ибрагимович предложил МЛС отменить VAR после грубого нежных объятий с голкипером соперника

37-летний шведский форвард отличился фантастическим ударом через себя, что стало настоящим украшением поединка.

На счету Ибрагимовича уже 11 голов в 12 матчах внутреннего первенства.