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Ибрагимович забил невероятный гол удар через себя в падении в матче МЛС – 11-й гол шведа за 12 поединков

09:29 274 Читати українською
Ибрагимович забил невероятный гол удар через себя в падении в матче МЛС – 11-й гол шведа за 12 поединков
Златан Ибрагимович / ФК Лос-Анджелес Гэлакси

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отличился фантастическим голом в матче против Нью-Ингленд Революшн.

Лос-Анджелес Гэлакси уступил Нью-Ингленд Революшн в матче МЛС, но Златан Ибрагимович в очередной раз порадовал своих болельщиков.

Ибрагимович предложил МЛС отменить VAR после грубого нежных объятий с голкипером соперника

37-летний шведский форвард отличился фантастическим ударом через себя, что стало настоящим украшением поединка.

На счету Ибрагимовича уже 11 голов в 12 матчах внутреннего первенства.

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Мир Видеоновости Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС
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