Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович продолжает сиять за океаном и неплохо на этом зарабатывать.

Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги МЛС.

Ибрагимович забил невероятный гол удар через себя в падении в матче МЛС – 11-й мяч для шведа за 12 поединков

Легендарный швед зарабатывает 7,2 млн долларов в год, сообщает официальный сайт турнира. Это абсолютный рекорд среди всех игроков чемпионата в истории.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был бывший нападающий Торонто Себастьян Джовинко (7,1 млн евро в год), который сейчас выступает за аравийский Аль-Хиляль.

Действующее второе место занимает одноклубник Ибры – Джовани дос Сантос (6,5 млн). Замыкает тройку хавбек Торонто Майкл Брэдли (6,43 млн).

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