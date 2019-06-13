toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

14:19 134 Читати українською
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
Златан Ибрагимович / Фото из открытых источников

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович продолжает сиять за океаном и неплохо на этом зарабатывать.

Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги МЛС.

Ибрагимович забил невероятный гол удар через себя в падении в матче МЛС – 11-й мяч для шведа за 12 поединков

Легендарный швед зарабатывает 7,2 млн долларов в год, сообщает официальный сайт турнира. Это абсолютный рекорд среди всех игроков чемпионата в истории.

Предыдущим рекордсменом по этому показателю был бывший нападающий Торонто Себастьян Джовинко (7,1 млн евро в год), который сейчас выступает за аравийский Аль-Хиляль.

Действующее второе место занимает одноклубник Ибры – Джовани дос Сантос (6,5 млн). Замыкает тройку хавбек Торонто Майкл Брэдли (6,43 млн).

Ибрагимович предложил МЛС отменить VAR после грубого нежных объятий с голкипером соперника

blog_ava
Игроки Ливерпуля получили роскошные золотые iPhone XS за победу в Лиге чемпионов
09:55
418
Теги
Мир Майкл Брэдли Майкл Брэдли Джованни дос Сантос Джованни дос Сантос Себастьян Джовинко Себастьян Джовинко Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Рекорды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
17
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук