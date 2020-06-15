Ибрагимович нагло нарушил карантин и спровоцировал скандал в чемпионате Швеции

Форвард Милана, а недавно один из владельцев Хаммарбю Златан Ибрагимович наделал шума в шведском первенстве.

В рамках первого тура чемпионата Швеции Хаммарбю в родных стенах одолел Эстерсунд (2:0).

Ибрагимович разозлил руководство Милана требованиями нового контракта

После встречи в раздевалку хозяев зашел звездный нападающий Златан Ибрагимович, чтобы поздравить свою команду, чем нарушил медицинский протокол местного первенства, сообщает AS. Генеральный секретарь турнира Матс Еквист пообещал, что инцидент не останется без внимания и соответствующей реакции.

Напомним, 38-летний форвард в конце 2019-го приобрел 23,5% акций стокгольмского клуба.

Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду