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Ибрагимович нагло нарушил карантин и спровоцировал скандал в чемпионате Швеции

18:40 49 Читати українською
Ибрагимович нагло нарушил карантин и спровоцировал скандал в чемпионате Швеции
Златан Ибрагимович / Фото ESPN

Форвард Милана, а недавно один из владельцев Хаммарбю Златан Ибрагимович наделал шума в шведском первенстве.

В рамках первого тура чемпионата Швеции Хаммарбю в родных стенах одолел Эстерсунд (2:0).

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После встречи в раздевалку хозяев зашел звездный нападающий Златан Ибрагимович, чтобы поздравить свою команду, чем нарушил медицинский протокол местного первенства, сообщает AS. Генеральный секретарь турнира Матс Еквист пообещал, что инцидент не останется без внимания и соответствующей реакции.

Напомним, 38-летний форвард в конце 2019-го приобрел 23,5% акций стокгольмского клуба.

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Мир Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович коронавирус Хаммарбю Хаммарбю
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