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Ибрагимович разозлил руководство Милана требованиями нового контракта

21:12 36 Читати українською
Ибрагимович разозлил руководство Милана требованиями нового контракта
Златан Ибрагимович / La Presse

Конфронтация Златана Ибрагимовича с генеральным директором Милана Иваном Газидисом набирает новые обороты.

Швед выдвинул ультиматум относительно нового контракта, сообщает Corriere dello Sport.

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Ибрагимович хочет, чтобы переговоры начались немедленно, и соглашение подписали в ближайшие недели. А вот Газидис считает, что у клуба сейчас есть более важные проблемы, поэтому вопрос с Ибрагимовичем можно решить после завершения сезона. Форвард и генеральный директор Милана имеют напряженные отношения еще с момента увольнения Звонимира Бобана, а новая проблема только добавила масла в огонь.

Напомним, Ибрагимович вернулся к "россонери" зимой, в 8 матчах нынешнего сезона Серии А он забил 3 гола и сделал один ассист.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия Иван Газидис
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