Ібрагімовіч нахабно порушив карантин та спровокував скандал у чемпіонаті Швеції

Форвард Мілана, а віднедавна один із власників Хаммарбю Златан Ібрагімовіч наробив шуму у шведській першості.
В рамках першого туру чемпіонату Швеції Хаммарбю в рідних стінах здолав Естерсунд (2:0).
Ібрагімовіч роздратував керівництво Мілана вимогами щодо нового контракту
Після зустрічі в роздягальню господарів зайшов зірковий нападник Златан Ібрагімовіч, щоб привітати свою команду, чим порушив медичний протокол місцевої першості, повідомляє AS. Генеральний секретар турніру Матс Еквіст пообіцяв, що інцидент не залишиться без уваги і відповідної реакції.
Нагадаємо, 38-річний форвард наприкінці 2019-го придбав 23,5% акцій стокгольмського клубу.
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