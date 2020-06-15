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Ібрагімовіч нахабно порушив карантин та спровокував скандал у чемпіонаті Швеції

18:40 259 Читать на русском
Ібрагімовіч нахабно порушив карантин та спровокував скандал у чемпіонаті Швеції
Златан Ібрагімовіч / Фото ESPN

Форвард Мілана, а віднедавна один із власників Хаммарбю Златан Ібрагімовіч наробив шуму у шведській першості.

В рамках першого туру чемпіонату Швеції Хаммарбю в рідних стінах здолав Естерсунд (2:0).

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Після зустрічі в роздягальню господарів зайшов зірковий нападник Златан Ібрагімовіч, щоб привітати свою команду, чим порушив медичний протокол місцевої першості, повідомляє AS. Генеральний секретар турніру Матс Еквіст пообіцяв, що інцидент не залишиться без уваги і відповідної реакції.

Нагадаємо, 38-річний форвард наприкінці 2019-го придбав 23,5% акцій стокгольмського клубу.

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Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч коронавірус Хаммарбю Хаммарбю
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