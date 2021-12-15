Легендарный форвард Милана посетил Ватикан и был удостоен чести встретиться с Понтификом.

В социальных сетях звездный швед опубликовал фотографию с Папой Франциском, подписав ее "Мир и любовь".

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после поздравления Ибрагимович обратился к Понтифику: "Я принес что-то для вас и хотел подарить это вам лично". Преподнося экземпляр своей книги "Адреналин", Златан добавил: "Это часть моей истории, она содержит описание моей жизни и небольшое сообщение".

Напомним, Папа Римский Франциск неоднократно отмечал, что является ярым поклонником футбола. Его любимый клуб – аргентинский Сан Лоренсо.

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