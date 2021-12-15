У соціальних мережах зірковий швед опублікував фотографію із Папою Франциском, підписавши її "Мир і любов".

"Те, що він виробляє, – це вроджене": Ібрагімовіч зробив вибір між Мессі та Роналду

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, після привітання Ібрагімовіч звернувся до Понтифіка: "Я приніс щось для вас і хотів подарувати це вам особисто". А вручивши примірник своєї книги "Адреналін", Златан додав: "Це частина моєї історії, вона містить опис мого життя та невелике послання".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово відзначав, що є палким шанувальником футболу. Його улюблений клуб – аргентинський Сан Лоренсо.

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