Ибрагимович может продолжить карьеру в Болонье – середняк Серии А завлекает шведа большой зарплатой

Звездный нападающий Златан Ибрагимович пользуется большим спросом среди клубов европейских топ-чемпионатов, в частности Серии А.

Болонья стала еще одним претендентом на приглашение 38-летнего шведа, информирует Corriere dello Sport.

Ибрагимович получил предложение из Австралии

Контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в декабре, поэтому многие клубы хотят подписать нападающего на правах свободного агента. Президент Болоньи готов искать дополнительных спонсоров, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты звездного ветерана – 8 млн евро в год. Итальянский клуб предложит форварду контракт на 18 месяцев, то есть до окончания сезона 2020/21. Дополнительным аргументом при переговорах может стать тренер Болоньи Синиша Михайлович, который поддерживает тесные связи с Иброй.

Напомним, после 10 туров Серии А Болонья занимает 11 строчку турнирной таблицы – в активе "россоблу" 12 очков.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду