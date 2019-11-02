toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Ибрагимович может продолжить карьеру в Болонье – середняк Серии А завлекает шведа большой зарплатой

12:27 59 Читати українською
Ибрагимович может продолжить карьеру в Болонье – середняк Серии А завлекает шведа большой зарплатой
Златан Ибрагимович / ESPN

Звездный нападающий Златан Ибрагимович пользуется большим спросом среди клубов европейских топ-чемпионатов, в частности Серии А.

Болонья стала еще одним претендентом на приглашение 38-летнего шведа, информирует Corriere dello Sport.

Ибрагимович получил предложение из Австралии

Контракт Ибрагимовича с Лос-Анджелес Гэлакси заканчивается в декабре, поэтому многие клубы хотят подписать нападающего на правах свободного агента. Президент Болоньи готов искать дополнительных спонсоров, чтобы удовлетворить финансовые аппетиты звездного ветерана – 8 млн евро в год. Итальянский клуб предложит форварду контракт на 18 месяцев, то есть до окончания сезона 2020/21. Дополнительным аргументом при переговорах может стать тренер Болоньи Синиша Михайлович, который поддерживает тесные связи с Иброй.

Напомним, после 10 туров Серии А Болонья занимает 11 строчку турнирной таблицы – в активе "россоблу" 12 очков.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

blog_ava
В Динамо будет работать аргентинский тренер, – СМИ
12:20
376
Теги
Италия Трансферы Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Болонья Болонья Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук