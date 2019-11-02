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Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Болоньї – середняк Серії А заманює шведа великою зарплатнею

12:27 87 Читать на русском
Ібрагімовіч може продовжити кар'єру в Болоньї – середняк Серії А заманює шведа великою зарплатнею
Златан Ібрагімовіч / ESPN

Зірковий нападник Златан Ібрагімовіч користується чималим попитом серед клубів європейських топ-чемпіонатів, зокрема Серії А.

Болонья стала ще одним претендентом на запрошення 38-річного шведа, інформує Corriere dello Sport.

Ібрагімовіч отримав пропозицію з Австралії

Контракт Ібрагімовіча з Лос-Анджелес Гелаксі закінчується у грудні, тому чимало клубів хочуть підписати нападника на правах вільного агента. Президент Болоньї готовий шукати додаткових спонсорів, щоб задовольнити фінансові апетити зіркового ветерана – 8 млн євро на рік. Італійський клуб запропонує форварду контракт на 18 місяців, тобто до закінчення сезону 2020/21. Додатковим аргументом під час переговорів може стати тренер Болоньї Сініша Міхайловіч, який підтримує тісні зв'язки з Іброю.

Нагадаємо, після 10 турів Серії А Болонья посідає 11 сходинку турнірної таблиці – в активі "россоблу" 12 очок.

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Італія Трансфери Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Болонья Болонья Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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