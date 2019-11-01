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Ибрагимович получил предложение из Австралии

11:00 36 Читати українською
Ибрагимович получил предложение из Австралии
Златан Ибрагимович / Sky Sports

Австралийский Перт Глори заинтересован в подписании Златана Ибрагимовича, у которого истекает контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

Знаменитый форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии. В услугах 38-летнего шведа заинтересован Перт Глори, который уже контактировал с агентом игрока Мино Райолой, информирует ESPN.

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Исполнительный директор клуба Трони Пиньята подтвердил интерес к Ибрагимовичу и соответствующее предложение его агенту.

Напомним, контракт Златана Лос-Анджелес Гэлакси действует до конца текущего года, но команда уже прекратила выступления в плей-офф МЛС, потеряв шансы на чемпионство. В активе шведа 30 голов в 29 матчах.

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Мир Трансферы Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Перт Глори Перт Глори
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