Ибрагимович: Я прилетел со своей собственной планеты – планеты Златан

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович в своем фирменном стиле пообщался с британскими журналистами.

"Я прилетел с другой планеты, которую никто никогда не видел. Я парень из места, которое принято считать гетто. Люди смотрели на меня по-другому, не пытались сделать так, чтобы я чувствовал себя, как все остальные. Я прилетел из своей собственной планеты – планеты Златан.

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Моя травма в Манчестер Юнайтед? Когда это произошло, я не знал, как быть дальше. Раньше я был Суперменом, меня было невозможно сломать. Только Златан мог травмировать Златана.

После травмы я подошел к Жозе Моуринью и сказал: "Я не хочу разочаровывать ни вас, ни одноклубников. Я не могу вам дать того Златана, которого вы привыкли видеть", – цитирует Ибрагимовича BBC.

Напомним, в последнее время активно звучит информация о возвращении Златана в Милан.