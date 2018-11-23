Ібрагімовіч: Я прилетів зі своєї власної планети – планети Златан

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч у своєму фірмовому стилі поспілкувався з британськими журналістами.

"Я прилетів з іншої планети, яку ніхто ніколи не бачив. Я хлопець з місця, яке прийнято вважати гетто. Люди дивилися на мене по-іншому, не намагалися зробити так, щоб я відчував себе, як всі інші. Я прилетів зі своєї власної планети – планети Златан.

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Моя травма в Манчестер Юнайтед? Коли це сталося, я не знав, як бути далі. Раніше я був Суперменом, мене було неможливо зламати. Тільки Златан міг травмувати Златана.

Після травми я підійшов до Жозе Моурінью і сказав: "Я не хочу розчаровувати ні вас, ні одноклубників. Я не можу вам дати того Златана, якого ви звикли бачити", – цитує Ібрагімовіча BBC.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про повернення Златана у Мілан.