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Ібрагімовіч: Я прилетів зі своєї власної планети – планети Златан

13:24 222 Читать на русском
Ібрагімовіч: Я прилетів зі своєї власної планети – планети Златан
Златан Ібрагімовіч / фото: Sky Sports

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч у своєму фірмовому стилі поспілкувався з британськими журналістами.

"Я прилетів з іншої планети, яку ніхто ніколи не бачив. Я хлопець з місця, яке прийнято вважати гетто. Люди дивилися на мене по-іншому, не намагалися зробити так, щоб я відчував себе, як всі інші. Я прилетів зі своєї власної планети – планети Златан.

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Моя травма в Манчестер Юнайтед? Коли це сталося, я не знав, як бути далі. Раніше я був Суперменом, мене було неможливо зламати. Тільки Златан міг травмувати Златана.

Після травми я підійшов до Жозе Моурінью і сказав: "Я не хочу розчаровувати ні вас, ні одноклубників. Я не можу вам дати того Златана, якого ви звикли бачити", – цитує Ібрагімовіча BBC.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про повернення Златана у Мілан.

Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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