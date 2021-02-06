Ибрагимович избежит дополнительного наказания за конфликт с Лукаку – в оскорблениях шведа не нашли признаков расизма
История схватки Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку наконец может завершиться.
Итальянская федерация футбола не настроена выдвигать отдельные обвинения форварду Милана, сообщает Football Italia.
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В СМИ активно обсуждали возможное наказание за расизм, который якобы "спрятался" в грубых словах Ибры. Впрочем, швед заверил, что фразы об "осле" и "вуду-дерьме" связаны исключительно со скандалом Лукаку в Эвертоне, а не цветом кожи бельгийца. Ветеран отбудет один матч дисквалификации в Кубке Италии сугубо за красную карточку, и на этом дисциплинарные санкции ограничатся.
Добавим, что следующая встреча Милана и Интера состоится 21 февраля в рамках 23 тура Серии А.
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