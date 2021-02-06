Итальянская федерация футбола не настроена выдвигать отдельные обвинения форварду Милана, сообщает Football Italia.

"Я трах*у тебя и твою жену": стали известны подробности взрывной стычки Ибрагимовича и Лукаку

В СМИ активно обсуждали возможное наказание за расизм, который якобы "спрятался" в грубых словах Ибры. Впрочем, швед заверил, что фразы об "осле" и "вуду-дерьме" связаны исключительно со скандалом Лукаку в Эвертоне, а не цветом кожи бельгийца. Ветеран отбудет один матч дисквалификации в Кубке Италии сугубо за красную карточку, и на этом дисциплинарные санкции ограничатся.

Добавим, что следующая встреча Милана и Интера состоится 21 февраля в рамках 23 тура Серии А.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана