Італійська федерація футболу не налаштована висувати окремі звинувачення форварду Мілана, повідомляє Football Italia.

"Я трах*у тебе і твою дружину": стали відомі подробиці вибухової сутички Ібрагімовіча та Лукаку

У ЗМІ активно обговорювали можливе покарання за расизм, який нібито "сховався" у брутальних словах Ібри. Втім, швед запевнив, що фрази про "віслюка" і "вуду-лайно" пов'язані виключно зі скандалом Лукаку в Евертоні, а не кольором шкіри бельгійця. Ветеран відбуде один матч дискваліфікації у Кубку Італії суто за червону картку, і на цьому дисциплінарні санкції обмежаться.

Додамо, що наступна зустріч Мілана та Інтера відбудеться 21 лютого в рамках 23 туру Серії А.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана