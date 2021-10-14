Ібрагімовіч, Круніч і Калабрія повернулися до загальної групи після травм, інформує TuttomercatoWEB.

Мілан офіційно підсилився ветераном Серії А після травми Меньяна

Перші двоє були відсутні давно, а третій отримав незначне пошкодження у розташуванні збірної Італії. Очікується, що Ібрагімовіч вийде на заміну у найближчому матчі Серії А проти Верони (16 жовтня). Потім на Мілан очікує гостьовий поєдинок з Порту (19 жовтня) в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що "россонері" посідають другу сходинку чемпіонату, відстаючи від Наполі на 2 очки. В ЛЧ все значно гірше – поразки від Ліверпуля та Атлетіко.

"Дим, а не вогонь". Мілан став для Маліновського стіною, але в Італії його виділяють на фоні накачаних ремісників