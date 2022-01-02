Ибрагимович и две звезды Милана вернулись в общую группу перед топ-матчем Серии А
15:31 - Читати українською
Милан получил несколько приятных новостей из лазарета перед возобновлением сезона.
Златан Ибрагимович восстановился после микротравмы и уже тренировался в общей группе, информирует Calciomercato.
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Возвращение 40-летнего шведа стало не единственной приятной новостью для Милана. Вингеры Леау и Ребич тоже частично работали с командой. Ожидается, что они будут готовы к поединку с Ромой, который запланирован на 6 января.
Напомним, Милан идет вторым в турнирной таблице Серии А, отставая от Интера на 4 очка.
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