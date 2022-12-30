Челси, который ищет замену серьезно травмированному Бену Чилвеллу, обратил внимание на 24-летнего Тео Эрнандеса. "Пенсионеры" интересуются возможностью подписания защитника в январе, но пока не делали официальных предложений. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Милан пока не горит желанием отпускать левого защитника, но сумма в 60 млн евро может изменить мнение руководства "россонери". Пока клуб ведет переговоры с Эрнандесом о подписании нового соглашения до лета 2026 года. Действующий контракт Тео с клубом рассчитан до июня 2024-го.

В сезоне 2021/22 защитник сыграл за Милан 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. "Россонери" подписали француза в 2019 году, заплатив Реалу 21 млн евро.

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