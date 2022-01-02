Ібрагімовіч та ще дві зірки Мілана повернулись у загальну групу перед топ-матчем Серії А
15:31 - Читать на русском
Мілан отримав кілька приємних новин з лазарету перед відновленням сезону.
Златан Ібрагімовіч відновився після мікротравми і вже тренувався у загальній групі, повідомляє Calciomercato.
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Повернення 40-річного шведа стало не єдиною приємною новиною для Мілана. Вінгери Леау та Ребіч також частково працювали з командою. Очікується, що вони будуть готові до поєдинку з Ромою, який запланований на 6 січня.
Нагадаємо, Мілан йде другим у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на 4 очки.
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