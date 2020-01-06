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Ібрагімовіч: Хотів забити гол та відсвяткувати перед трибунами, наче Бог

6 січня 23:24 223 Читать на русском
Ібрагімовіч: Хотів забити гол та відсвяткувати перед трибунами, наче Бог
Рафаель Леау та Златан Ібрагімовіч / фото ФК Мілан

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч прокоментував перший матч у футболці "россонері" після свого повернення.

 

"Я відчував багато адреналіну, емоцій і почуттів, які були зі мною протягом дев'яти або десяти років. Взаєморозуміння з уболівальниками залишається прекрасним і надає мені сильну мотивацію. Я хотів вийти на поле, забити гол, а потім відсвяткувати, як Бог, перед трибуною.

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Ви могли помітити, що команді не вистачає впевненості та агресії в реалізації, тому ми не так ефективні. Нам потрібно зрозуміти, що робити, щоб досягнути кращого з цією командою. Я тут вже чотири дні і постараюся зробити все можливе, щоб Мілан знову заграв. В команді є певний недолік віри.

Я намагався пояснити Леау, які рухи йому потрібно робити, все це приходить з досвідом. Вболівальники незадоволені, ми повинні продовжувати працювати і думати позитивно, хоч в даний момент результати і не найкращі, потрібно помучитися", – цитує Ібрагімовича Football-Italia.

Нагадаємо, Мілан у першому матчі Ібрагімовіча не зміг обіграти Сампдорію в рамках 18-го туру Серії А (0:0).

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Теги
Італія Мілан Мілан Мілан - Сампдорія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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