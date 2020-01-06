Ібрагімовіч: Хотів забити гол та відсвяткувати перед трибунами, наче Бог

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч прокоментував перший матч у футболці "россонері" після свого повернення.

"Я відчував багато адреналіну, емоцій і почуттів, які були зі мною протягом дев'яти або десяти років. Взаєморозуміння з уболівальниками залишається прекрасним і надає мені сильну мотивацію. Я хотів вийти на поле, забити гол, а потім відсвяткувати, як Бог, перед трибуною.

Ібрагімовіч залишився без статуї – вандали остаточно добили бронзового Златана

Ви могли помітити, що команді не вистачає впевненості та агресії в реалізації, тому ми не так ефективні. Нам потрібно зрозуміти, що робити, щоб досягнути кращого з цією командою. Я тут вже чотири дні і постараюся зробити все можливе, щоб Мілан знову заграв. В команді є певний недолік віри.

Я намагався пояснити Леау, які рухи йому потрібно робити, все це приходить з досвідом. Вболівальники незадоволені, ми повинні продовжувати працювати і думати позитивно, хоч в даний момент результати і не найкращі, потрібно помучитися", – цитує Ібрагімовича Football-Italia.

Нагадаємо, Мілан у першому матчі Ібрагімовіча не зміг обіграти Сампдорію в рамках 18-го туру Серії А (0:0).

Лечче без Шахова не встояв проти Удінезе, Ювентус знищив Кальярі, Ібрагімовіч не допоміг Мілану: 18-й тур Серії А