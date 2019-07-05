Ибрагимович дублем принес победу Лос-Анджелес Гэлакси над Торонто

Звездный швед продолжает покорять заокеанский чемпионат.

В 18 туре МЛС от Ибрагимовича пострадал Торонто.

"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"

Сначала 37-летний форвард в высоком прыжке замкнул подачу партнера, а затем уверенно реализовал выход один на один с голкипером канадского клуба. Именно эти два гола принесли победу калифорнийской команде.

Ибрагимович, Нани и Руни – MLS назвала состав сборной на товарищеский матч против Атлетико

Лос-Анджелес Гэлакси занимает второе место Западной конференции МЛС, уступая землякам из ФК Лос-Анджелес шесть очок.