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Ибрагимович дублем принес победу Лос-Анджелес Гэлакси над Торонто

10:59 56 Читати українською
Ибрагимович дублем принес победу Лос-Анджелес Гэлакси над Торонто
Златан Ибрагимович / ESPN

Звездный швед продолжает покорять заокеанский чемпионат.

В 18 туре МЛС от Ибрагимовича пострадал Торонто.

"Думаю, у меня больше трофеев, чем у всех игроков МЛС вместе", - Ибрагимович снова продемонстрировал свою "скромность"

Сначала 37-летний форвард в высоком прыжке замкнул подачу партнера, а затем уверенно реализовал выход один на один с голкипером канадского клуба. Именно эти два гола принесли победу калифорнийской команде.

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Лос-Анджелес Гэлакси занимает второе место Западной конференции МЛС, уступая землякам из ФК Лос-Анджелес шесть очок.

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