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Ібрагімовіч дублем приніс перемогу Лос-Анджелес Гелаксі над Торонто

10:59 301 Читать на русском
Ібрагімовіч дублем приніс перемогу Лос-Анджелес Гелаксі над Торонто
Златан Ібрагімовіч / ESPN

Зірковий швед продовжує підкорювати заокеанський чемпіонат.

У 18 турі МЛС від Ібрагімовіча постраждав Торонто.

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

Спочатку 37-річний форвард у високому стрибку замкнув подачу партнера, а потім впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером канадського клубу. Саме ці два голи принесли перемогу каліфорнійській команді.

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Лос-Анджелес Гелаксі посідає другу сходинку Західної конференції МЛС, поступаючись землякам з ФК Лос-Анджелес шістьма очками.

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Теги
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