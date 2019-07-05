Ібрагімовіч дублем приніс перемогу Лос-Анджелес Гелаксі над Торонто

Зірковий швед продовжує підкорювати заокеанський чемпіонат.

У 18 турі МЛС від Ібрагімовіча постраждав Торонто.

"Гадаю, в мене більше трофеїв, ніж в усіх гравців МЛС разом", – Ібрагімовіч вкотре продемонстрував свою "скромність"

Спочатку 37-річний форвард у високому стрибку замкнув подачу партнера, а потім впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером канадського клубу. Саме ці два голи принесли перемогу каліфорнійській команді.

Ібрагімовіч, Нані та Руні – MLS назвала склад збірної на товариський матч проти Атлетіко

Лос-Анджелес Гелаксі посідає другу сходинку Західної конференції МЛС, поступаючись землякам з ФК Лос-Анджелес шістьма очками.