Ибрагимович дублем помог Лос-Анджелес Гэлакси прервать серию поражений

Лос-Анджелес Гэлакси прервал серию неудач в регулярном чемпионате MLS.

В очередном матче первенства команда шведского форварда Златана Ибрагимовича встречалась на своем поле с ФК Даллас. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Оба гола записал на свой счет Ибрагимович. На 68-й минуте он забил с игры, а на 82-й реализовал пенальти. Эти голы стали для 37-летнего шведа 17-м и 18-м в текущем сезоне.

Лос-Анджелес Гэлакси прервал серию из трех поражений, набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции MLS. Даллас (36 очков) остался на 7-й позиции.

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