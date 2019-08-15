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Ібрагімовіч дублем допоміг Лос-Анджелес Гелаксі перервати серію поразок

09:15 324 Читать на русском
Ібрагімовіч дублем допоміг Лос-Анджелес Гелаксі перервати серію поразок
Златан Ібрагімовіч / Getty images

Лос-Анджелес Гелаксі перервав серію невдач в регулярному чемпіонаті MLS.

У черговому матчі першості команда шведського форварда Златана Ібрагімовіча зустрічалася на своєму полі з ФК Даллас. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

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Обидва голи записав на свій рахунок Ібрагімовіч. На 68-й хвилині він забив з гри, а на 82-й реалізував пенальті. Ці голи стали для 37-річного шведа 17-м і 18-м у поточному сезоні.

Лос-Анджелес Гелаксі перервав серію з трьох поразок, набрав 40 очок і піднявся на 4-е місце в турнірній таблиці Західної конференції MLS. Даллас (36 очок) залишився на 7-й позиції.

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Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч
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