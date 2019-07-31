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Ибрагимович призвал Манчестер Юнайтед продать Погба

21:40 103 Читати українською
Ибрагимович призвал Манчестер Юнайтед продать Погба
Поль Погба и Златан Ибрагимович / Фото ФК МЮ

Экс-форвард МЮ Златан Ибрагимович поддерживает потенциальный трансфер лидера манкунианцев Поля Погба.

"Если он не хочет играть, то нет смысла его удерживать в команде. Отпустите его туда, где он хочет быть и купите футболиста, который хочет выступать за Манчестер Юнайтед.

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Зачем держать в команде игрока, который не хочет оставаться? Понятно, что он не будет выкладываться на 100 процентов. Это непростая ситуация и нужно действовать в интересах клуба", – цитирует Златана ВВС.

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Англия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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