Ибрагимович призвал Манчестер Юнайтед продать Погба

Экс-форвард МЮ Златан Ибрагимович поддерживает потенциальный трансфер лидера манкунианцев Поля Погба.

"Если он не хочет играть, то нет смысла его удерживать в команде. Отпустите его туда, где он хочет быть и купите футболиста, который хочет выступать за Манчестер Юнайтед.

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Зачем держать в команде игрока, который не хочет оставаться? Понятно, что он не будет выкладываться на 100 процентов. Это непростая ситуация и нужно действовать в интересах клуба", – цитирует Златана ВВС.

В СМИ называют главным претендентом на 26-летнего француза мадридский Реал.

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