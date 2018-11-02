Ибрагимович анонсировал выход собственноручно написанной книги "Я – футбол"

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович порадует своих поклонников второй книгой.

Швед сообщил, что написал свою вторую книгу, которая будет представлена 8 ноября.

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"На следующей неделе выходит моя новая книга" Я – футбол!". Это книга о моей карьере футболиста. Я получил много удовольствия, когда писал ее. Вас ждут много фотографий и интервью со мной и с людьми, с которыми я работал во время своей карьеры", – написал Златан в Twitter.

Напомним, что для Ибрагимовича это будет уже вторая книга. Автобиографию "Я – Златан" швед выпустил в 2011 году.

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