Моуринью прокомментировал возможность возвращения Ибрагимовича в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью считает не слишком хорошей идеей возвращение шведского форварда в Манчестер Юнайтед.

"Возможное возвращение Ибрагимовича? Нет, нет", – цитирует португальца Goal.

Ибрагимович: Моуринью выиграет АПЛ, если его не уволят

В последнее время в СМИ начались активно распространяться слухи о возможном возвращении Златана в Манчестер. Ибрагимович может быть альтернативой для Лукаку, который является фактически единоличной опцией манкунианцев на острие атаки.

Напомним, сейчас швед выступает в МЛС за Лос-Анджелес Гэлакси. За американский клуб форвард успел забить 22 гола в 26 матчах, а также отдать 7 голевых передач.

Ибрагимович покинул Манчестер Юнайтед в марте нынешнего года после того, как присоединился к команде Моуринью в июле 2016 года. Всего за "красных дьяволов" он забил 29 голов в 53 матчах.

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков МЛС – Ибрагимович даже не в топ-20