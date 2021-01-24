В матче 19-го тура итальянской Серии А Милан уступил Аталанте. Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

"Преимущества Аталанты очевидны": Пиоли прокомментировал разгромное поражение Милана

В одном из эпизодов в конце матча подопечные Стефано Пиоли требовали от арбитра назначения пенальти. Пока рефери советовался с комнатой VAR, форвард Аталанты Дуван Сапата с насмешкой спросил Златана Ибрагимовича: "Хотите тринадцатый пенальти?". Швед, разочарованный результатом на табло, без раздумий выпалил колумбийцу в ответ: "Я забил больше голов, чем ты провел матчей за всю карьеру". Сапата никак не отреагировал на эту реплику и после слов нападающего Милана просто отвернулся, сообщает издание Football Italia.

К слову, за несколько дней до игры наставник бергамцев Джан Пьеро Гасперини намекал, что возглавить турнирную таблицу Серии А Милану помогло, в том числе, и огромное количество пенальти.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 9 матчей, в которых отметился 12 голами и 1 ассистом. Сапата в 19 поединках Серии А забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Аталанта разгромила Милан неготовность "россонери" к Скудетто, топ-класс Иличича и Ко и 6 хороших минут Малиновского