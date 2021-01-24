У матчі 19-го туру італійської Серії А Мілан поступився Аталанті. Зустріч проходила на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 3:0 на користь гостей.

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В одному з епізодів наприкінці матчу підопічні Стефано Піолі вимагали від арбітра призначення пенальті. Поки рефері радився з кімнатою VAR, форвард Аталанти Дуван Сапата з насмішкою запитав у Златана Ібрагімовича: "Хочете тринадцятий пенальті?". Швед, розчарований результатом на табло, без роздумів випалив колумбійцю у відповідь: "Я забив більше голів, ніж ти провів матчів за всю кар'єру". Сапата ніяк не відреагував на цю репліку і після слів нападника Мілана просто відвернувся, повідомляє видання Football Italia.

До слова, за кілька днів до гри наставник бергамців Джан П'єро Гасперіні натякав, що очолити турнірну таблицю Серії А Мілану допомогла, в тому числі, і величезна кількість пенальті.

Нагадаємо, у поточному сезоні чемпіонату Італії Ібрагімович провів 9 матчів, в яких відзначився 12 голами і 1 асистом. Сапата у 19 поєдинках Серії А забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі.

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