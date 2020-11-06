39-летний Златан Ибрагимович получил звание лучшего футболиста чемпионата Италии в октябре, сообщает официальный сайт турнира.

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В прошлом месяце нападающий Милана провел два поединка в рамках Серии А, против Ромы и Интера, где сумел отличиться 4-мя голами. Златан получит награду 7 ноября перед матчем против Вероны.

По возвращении в Милан зимой 2020-го швед успел провести 21 матч в Серии А, в которых отметился 16-ю голами и 5-ю ассистами.

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