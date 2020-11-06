Состоялись поединки третьего тура группового этапа Лиги Европы. Отчет матчей групп А, В, G, H читайте в этой новости на Футбол 24.

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Группа А

Янг Бойз – ЦСКА – 3:0

Голы: Мабимби, 2, 32, Сулеймани, 18

Группа В

Арсенал – Мольде – 3:1

Голы: Хоган, 45+1 (аг.), Синян, 62 (аг.), Пепе, 69 – Елингсен, 22

Группа G

Лестер – Брага – 4:0

Голы: Ихеаначо, 21, 48, Прат, 67, Мэддисон, 78

Группа H

Милан - Лилль - 0: 3

Голы: Языджи, 22 (пен.), 55, 58

Селтик – Спарта – 3:1

Голы: Грифитс, 65 – Юлиш, 26, 45, 77

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Янг Бойз в родных стенах разгромил ЦСКА Софию. Три безответных гола в течение первого тайма позволили швейцарцам подняться на вторую строчку группы А, ЦСКА замыкает квартет.

Мольде шокировало Арсенал забитым голом. Лондонцам удалось собраться и ответить сопернику 4-мя мячами, два из которых были автоголами норвежцев. Арсенал возглавляет группу В, Мольде – 2-й.

Лестер был фаоворитом поединка против Браги, но на такое развитие событий португальцы не рассчитывали. Представитель АПЛ не заметил соперника на поле, преимущество хозяев вылилось в 4 безответных гола. Лестер лидирует в квартете G с максимальным количеством очков, Брага осталась на второй строчке.

Милан дома сенсационно уступил Лиллю. Французы трижды отличились в воротах соперника, героем встречи стал 23-летний нападающий Юсуф Языджи, который отметился хет-триком. Лилль подвинул Милан с первого места группы H. В параллельном матче этого квартета соревновались Селтик и Спарта, где чехи также неожиданно получили три очка. Нападающий гостей Лукаш Юлиш тремя голами не оставил шансов шотландскому клубу.

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