39-річний Златан Ібрагімовіч отримав звання найкращого футболіста чемпіонату Італії у жовтні, повідомляє офіційний сайт турніру.

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У минулому місяці нападник Мілана провів два поєдинки в рамках Серії А, проти Роми та Інтера, де зумів відзначитись 4-ма голами. Златан отримає нагороду 7 жовтня перед матчем проти Верони.

Після повернення в Мілан взимку 2020-го швед встиг провести 21 матч у Серії А, в яких відзначився 16-ма голами та 5-ма асистами.

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