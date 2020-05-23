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Хуммельс провел юбилейный матч за Боруссию Д, но праздник был испорчен

19:23 35 Читати українською
Хуммельс провел юбилейный матч за Боруссию Д, но праздник был испорчен
Матс Хуммельс / Фото ФК Боруссия Д

Матч против Вольфсбурга стал знаковым для защитника дортмундской Боруссии Матса Хуммельса.

82’ Феликс Клаус
 
Рафаэл Геррейро 32’
Ашраф Хакими 78’
32’ Рафаэл Геррейро
78’ Ашраф Хакими
82’ Феликс Клаус

Поединок 27-го тура Бундеслиги Вольфсбург – Боруссия Дортмунд (0:2) стал 250-матчем Матса Хуммельса в футболке "шмелей", сообщает Opta.

Боруссия Д официально подтвердила, что Гётце покинет клуб

31-летний защитник начал встречу в стартовом составе, но из-за повреждения ноги был заменен в перерыве.

Напомним, Хуммельс защищает цвета дортмундцев с 2008-го, но в 2016-2019 годах взял паузу в виде выступлений за Баварию.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Вольфсбург - Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Матс Хуммельс
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