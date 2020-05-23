Хуммельс провел юбилейный матч за Боруссию Д, но праздник был испорчен

Матч против Вольфсбурга стал знаковым для защитника дортмундской Боруссии Матса Хуммельса.

Поединок 27-го тура Бундеслиги Вольфсбург – Боруссия Дортмунд (0:2) стал 250-матчем Матса Хуммельса в футболке "шмелей", сообщает Opta.

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31-летний защитник начал встречу в стартовом составе, но из-за повреждения ноги был заменен в перерыве.

Напомним, Хуммельс защищает цвета дортмундцев с 2008-го, но в 2016-2019 годах взял паузу в виде выступлений за Баварию.

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