Боруссия Д официально подтвердила, что Гётце покинет клуб

Председатель совета директоров дортмундской Боруссии Михаэль Цорк сообщил, что клуб прекратит сотрудничество с полузащитником Марио Гётце.

"Мы попрощаемся с Марио Гётце летом. Это было обоюдное и уважительное решение. Марио – отличный парень", – цитирует Цорка пресс-служба клуба.

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Напомним, Гётце выступал за Боруссию с 2010 по 2013 год, после чего был продан в Баварию за 37 млн евро. Дортмундцы выкупили футболиста назад в 2016 году за 22 млн евро.

К слову, в сезоне-2019/20 27-летний полузащитник провел 20 матчей за Боруссию во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

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