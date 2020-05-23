Хуммельс провів ювілейний матч за Борусію Д, але свято було зіпсоване

Матч проти Вольфсбурга став знаковим для захисника дортмундської Борусії Матса Хуммельса.

Поєдинок 27-го туру Бундесліги Вольфсбург – Борусія Дортмунд (0:2) став 250-матчем Матса Хуммельса у футболці "джмелів", повідомляє Opta.

Борусія Д офіційно підтвердила, що Гьотце покине клуб

31-річний захисник розпочав зустріч у стартовому складі, але через пошкодження ноги був замінений у перерві.

Нагадаємо, Хуммельс захищає кольори дортмундців з 2008-го, але у 2016-2019 роках взяв паузу у вигляді виступів за Баварію.

Борусія Д била Вольфсбург – жертва збірної України знову забив, а екс-гравець Динамо не допоміг супернику Шахтаря