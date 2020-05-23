toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОЛЬФСБУРГ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД

Хуммельс провів ювілейний матч за Борусію Д, але свято було зіпсоване

19:23 93 Читать на русском
Хуммельс провів ювілейний матч за Борусію Д, але свято було зіпсоване
Матс Хуммельс / Фото ФК Борусія Д

Матч проти Вольфсбурга став знаковим для захисника дортмундської Борусії Матса Хуммельса.

82’ Фелікс Клаус
 
Рафаел Геррейро 32’
Ашраф Хакімі 78’
32’ Рафаел Геррейро
78’ Ашраф Хакімі
82’ Фелікс Клаус

Поєдинок 27-го туру Бундесліги Вольфсбург – Борусія Дортмунд (0:2) став 250-матчем Матса Хуммельса у футболці "джмелів", повідомляє Opta.

Борусія Д офіційно підтвердила, що Гьотце покине клуб

31-річний захисник розпочав зустріч у стартовому складі, але через пошкодження ноги був замінений у перерві.

Нагадаємо, Хуммельс захищає кольори дортмундців з 2008-го, але у 2016-2019 роках взяв паузу у вигляді виступів за Баварію.

Борусія Д била Вольфсбург – жертва збірної України знову забив, а екс-гравець Динамо не допоміг супернику Шахтаря

blog_ava
Минай ризикує програти битву за УПЛ – закарпатці серед лідерів Першої ліги
08:55
1906
Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вольфсбург - Борусія Дортмунд Матс Хуммельс Матс Хуммельс
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
11
хв
Шахтар
11:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук