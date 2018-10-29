Худжамов: Однажды игрок Динамо-2 приехал на тренировку грязным, его пьяного таксист не туда завез и выбросил

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов, который является воспитанником киевского Динамо, рассказал, о забавном случае в Динамо-2.

"Я с алкоголем дружил, но развелся (смеется). Видел неоднократно, когда расслабление алкоголем приводит к выходу в открытый космос. В таких случаях, человек четыре дня не понимает, где он. Когда приехал в Харьков, побыл там полгода и сказал: "Не знаю, как по футболу, но по бухлу мы точно в тройке. Зона Лиги чемпионов – железная.

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Когда в Динамо-2 "была неплохая банда", начался сбор, тренировки и мы не могли найти одного парня. И тут чувак приезжает грязный. Его джинсы – просто по колено в грязи. Повернул мимо базы и выбросил возле какой-то сторожки у Днепра. Так этот футболист еще по лесу бежал на трассу", – передает слова Худжамова Footboom со ссылкой на FootballHub.

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