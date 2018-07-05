Худжамов: Один тренер говорил, что вратарь должен быть первым по бабам и водке

Голкипер Мариуполя Рустам Худжамов дал откровенное интервью для проекта "ОТДУШИВДУШУ".

О вратарях

"Я хочу сказать, что вратари могут такое отчебучить... Знал человека, который прыгал со второго этажа базы в кусты какой-то смородины только потому, что ему пацаны пообещали дать на обед лишний сырок. Он подошел к окну и – туда. Сам вратарь, а думаешь: "Ну вот-это воротарюга".

Один тренер мне говорил, что вратарь должен быть первым по бабам, по водке, прыгать, везде должен быть вратарь. Это душа компании и человек-праздник ".

О самом безумном в Шахтере

"Кто в Шахтере "мочил" больше всех? Жадсон. Он такое" мочил ", что страшно. Два сильнейших его "горбыля". Первый – на занятие по теории он пришел в шлеме индейца. А второй... Мы сидели в раздевалке после игры, и он "травил" меня за длинные руки. Я ему говорю: "Ты беременный". У него такой животик был после отпуска. А он мне показывает вниз: "Да, беременный, смотри, сын одну ногу высунул".

"Словно впервые заниматься сексом". Салах напоминал выпускника инфиза, Клопп – преподавателя квантовой физики, а Зидан улыбался

Про алкоголь

"Я не пью уже лет 10. Вообще. Часто спрашивают: "Даже пиво?". А я говорю, что пивом можно так "нарубатся", я даже знаю человек 20 пивных алкоголиков.

Разумеется, в лет 20 мог такое отчебучить... Например, спать под ночным клубом. Сил не хватило до такси дойти. Прилег отдохнуть, думаю, сил немного пиднаберу, батарея перезарадится, и я пойду дальше. Еще с одним футболистом рядом легли, не буду называть его фамилии".