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Худжамов: Одного разу гравець Динамо-2 приїхав на тренування брудним, його п'яного таксист не туди завіз і викинув

19 жовтня 16:13 6058 Читать на русском
Худжамов: Одного разу гравець Динамо-2 приїхав на тренування брудним, його п'яного таксист не туди завіз і викинув
Рустам Худжамов / Фото: ФК Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов, який є вихованцем київського Динамо, розповів дотепний випадок у Динамо-2.

"Я з алкоголем дружив, але розлучився (сміється). Бачив неодноразово, коли розслаблення алкоголем призводить до виходу у відкритий космос. У таких випадках, людина чотири дні не розуміє, де вона. Колись приїхав до Харкова, побув там півроку і сказав: "Не знаю, як по футболу, але по бухлу ми точно в трійці. Зона Ліги чемпіонів – залізна.

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Коли в Динамо-2 "була непогана банда", почався збір, тренування і ми не могли знайти одного хлопця. І тут чувак приїжджає брудний, його джинси – просто по коліно в багнюці. Виявилося, що його п'яного таксист не туди завіз. Повернув повз базу і викинув біля якоїсь сторожки біля Дніпра, цей футболіст ще по лісу біг на трасу", – передає слова Худжамова Footboom з посиланням на FootballHub.

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Теги
Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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