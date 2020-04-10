"Фу, селюк": Худжамов вспомнил, как ему доставалось из-за украинского языка

Бывший голкипер Шахтера, Динамо, Мариуполя и еще нескольких украинских клубов Рустам Худжамов рассказал, как становился жертвой насмешек из-за украинского языка.

"Я из деревни под Киевом, разговаривал на украинском, когда приехал в команду. Нас собрали, отдали в одну школу недалеко от базы Динамо на Нивках. Когда я переходил на украинский, мне говорили: "Фу, селюк". В начале 90-х все хотели отделиться от этого. В этот период начали появляться иностранные машины, статусные вещи. Если ты говорил на украинском – это казалось нестатусным.

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Сейчас некоторые могут демонстрировать, что это не вопрос, на русском или украинском разговаривать. Вопрос, как ты относишься к стране, что для нее делаешь. Это важнее. Хотя речь очень важна для нашего выживания как нации.

Проблема, что в нашей стране считают селюками украинцев за то, что мы разговариваем на украинском. Разговаривая на украинском, мы становимся деревенщиной, становимся бандеровцами. Чем-то таким не очень хорошим, хотя мы разговариваем на своей родной земле на родном языке", – поделился Худжамов в прямом эфире с Tribuna в Instagram.

Напомним, Худжамов является воспитанником киевского Динамо. В общем сыграл Мариуполя 126 матчей в течение 8-ми сезонов. Также выступал за Металлист, Закарпатье, Шахтер, Харьков и Зарю.

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