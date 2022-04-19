"Я понимаю, что где-то не хватает оружия, потому что многие захотели пойти воевать. На всех не хватает автоматов, шлемов, бронежилетов. Но я знаю, что армия сто процентов дает таких люлей оккупанту, что мало не покажется.

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Потому что за нами есть история. Мы потомки козаков, у нас это в крови. И навалять россиянам – это было любимое дело за всю историю Украины", – поделился Худжамов в эфире Денисов Time.

Напомним, начался 55-й день войны, начатый россиянами против Украины. ВСУ уже прогнали оккупантов с северного направления и продолжают сдерживать захватчиков на юге и востоке Украины.

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