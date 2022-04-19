"Я розумію, що десь не вистачає зброї, бо багато хто захотів піти воювати. На всіх не вистачає автоматів, шоломів, бронежилетів. Але я знаю, що армія сто відсотків дає таких люлів окупанту, що мало не здається.

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Тому що за нами є історія. Ми – нащадки козаків, у нас це у крові. І наваляти росіянам – це була найулюбленіша справа за всю історію України", – поділився Худжамов у ефірі Денисов Time.

Нагадаємо, розпочався 55-й день війни, яку розпочали росіяни проти України. ЗСУ вже прогнали окупантів з північного напрямку та продовжують стримувати загарбників на півдні та сході України.

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