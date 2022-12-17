"Во-первых, Джанни Инфантино – редкостный пи***ас по своей сути. Абсолютный. А ФИФА – совершенно насквозь коррумпированная система, которая за бабки будет делать то, что тебе необходимо.

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Не дать выступить перед всем миром… Инфантино, если обратиться к нему, ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Зачем ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких пи**юлин свинособакам, что просто капец", – заметил Худжамов в интервью Sportarena.

Напомним, ранее ФИФА запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед финалом ЧМ-2022 с речью о мире.

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