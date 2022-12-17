"По-перше, Джанні Інфантіно – рідкісний пі***ас по своїй суті. Абсолютний. А ФІФА – абсолютно наскрізь корумпована система, яка за бабки буде робите те, що тобі необхідно.

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Не дати виступити перед всім світом… Інфантіно, якщо звернутися до нього, ти ж хотів, щоб припинили стріляти на місяць. Для чого ти? Ти ж бачиш, що українська армія зараз відсипає таких пи**юлин свинособакам, що просто капець", – зауважив Худжамов в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, раніше ФІФА заборонила президенту України Володимиру Зеленському виступити перед фіналом ЧС-2022 з промовою про мир.

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