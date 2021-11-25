"Мне кажется, что на исход поединка с Интером повлияла замена Степаненко. Если в первом тайме в плане защиты все было более-менее нормально, был баланс, который держался на нем, то во втором этого уже не было.

"Де Дзерби всегда хочет от меня чего-то большего": Соломон вынес вердикт тренерскому таланту наставника Шахтера

Почему несмотря на постоянные заявления Де Дзерби об атакующем футболе Шахтер создал лишь один опасный удар Додо в конце матча? Соперник не позволил. Это все-таки Интер, чемпион Италии. В донецком клубе собраны хорошие футболисты, но УПЛ и Лига чемпионов – это совсем разные уровни. Атакующего стиля мало. Тем более в исполнении Шахтера. Есть моменты, которые дончане не могут реализовать. У Шахтера было преимущество во владении мячом, но какая разница, сколько ты держишь мяч, если Интер был в несколько раз эффективнее в атаке.

Мне кажется, не стоит ожидать от Де Дзерби результата уже в первом сезоне, ведь тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он где-то свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, первый раз в жизни мы его увидели. Ему надо время для адаптации. Пусть реализовывает то, о чем он говорит", – сказал Худжамов в комментарии Tribuna.

Напомним, после поражения Интеру Шахтер потерял шансы пробиться хотя бы в Лигу Европы и теперь сосредоточится на выступлениях в УПЛ и Кубке Украины.

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