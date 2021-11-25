"Мы работаем с Де Дзерби 4-5 месяцев. Это правда, его философия очень атакующая. Он любит владеть мячом и доминировать в играх. Он всегда пытается придумать что-то новое для атаки, пытается научить и улучшать нас, как игроков.

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Я считаю, что он отличный тренер, он всегда хочет от меня чего-то большего. Я знаю, что если буду слушаться его, то смогу стать лучшим игроком, он отличный тренер, у которого будет большое будущее", – цитирует Соломона TMW.

Напомним, поражение от Интера (0:2) лишило Шахтера шансов на евровесну. Последний поединок в группе против Шерифа не будет иметь никакого турнирного значения.

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