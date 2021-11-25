"Мені здається, що на результат поєдинку з Інтером вплинула заміна Степаненка. Якщо у першому таймі у плані захисту все було більш-менш нормально, був баланс, який тримався на ньому, то у другому цього вже не було.

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Чому попри постійні заяви Де Дзербі про атакувальний футбол Шахтар спромігся лише на один небезпечний удар Додо наприкінці матчу? Суперник не дозволив. Це все-таки Інтер, чемпіон Італії. У донецькому клубі зібрані хороші футболісти, але УПЛ та Ліга чемпіонів – це зовсім різні рівні. Атакувального стилю мало. Тим більше у виконанні Шахтаря. Є моменти, які донеччани не можуть реалізувати. Шахтар мав перевагу у володінні м'ячем, але яка різниця, скільки ти тримаєш м'яч, якщо Інтер був у кілька разів ефективніший в атаці.

Мені здається, не варто очікувати від Де Дзербі результату вже у першому ж сезоні, адже тренер перейшов у зовсім інший чемпіонат. Ми бачимо, що у нього не завжди витримують нерви у матчах внутрішнього чемпіонату. Мені здається, що він доволі зверхньо ставиться до інших тренерів, і взагалі до нашої країни. Таке враження, що він приїхав і привіз нам футбол, уперше в житті ми його побачили. Йому потрібен час для адаптації. Нехай реалізовує те, що він говорить", – сказав Худжамов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після поразки Інтеру Шахтар втратив шанси пробитись бодай у Лігу Європи і тепер зосередиться на виступах в УПЛ і Кубку України.

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