"Свинособаки освободили город от футбола... Положили тысячи украинских жизней, уничтожили город.

Мариуполь потерял всю инфраструктуру – оккупанты разрушили стадион, спорткомплекс, базу, офис и тренировочные поля

Какие вы, бл*ть, братья. Вы выблядки, которых нужно уничтожать без сожаления", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Рустам дважды в своей карьере защищал цвет Мариуполя: с 2012-го по 2014-й (на правах аренды с Шахтера) и с 2016-го по 2020-й годы (на постоянной основе).

К слову, за Мариуполь идут едва ли не самые активные бои между российскими захватчиками и украинскими военными. Город находится в блокаде, 90% домов в нем уничтожены. У жителей нет доступа к воде, газу, электричеству, связи, продуктам и лекарствам, а эвакуационные коридоры постоянно блокируются рашистскими террористами.

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