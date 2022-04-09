Мариуполь потерял всю инфраструктуру – оккупанты разрушили стадион, спорткомплекс, базу, офис и тренировочные поля
Азовский клуб понес сокрушительные потери в родном городе.
Объектов спортивной инфраструктуры Мариуполя больше не существует, сообщает программа "ТаТоТаке".
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Они полностью разрушены в результате обстрелов российской армией. Сейчас уже нет стадиона имени Владимира Бойко, спортивного комплекса "Ильичевец", базы, офиса и тренировочных полей Мариуполя.
Временной резиденцией азовской команды, скорее всего, станет запорожский футбольный клуб Мотор.
Напомним, за Мариуполь идут едва ли не самые активные бои между российскими захватчиками и украинскими военными. Город находится в блокаде, 90% домов в нем уничтожены. У жителей нет доступа к воде, газу, электричеству, связи, продуктам и лекарствам, а эвакуационные коридоры постоянно блокируются рашистскими террористами.
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