База Мариуполя, которой больше нет / ФК Мариуполь

Объектов спортивной инфраструктуры Мариуполя больше не существует, сообщает программа "ТаТоТаке".

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Они полностью разрушены в результате обстрелов российской армией. Сейчас уже нет стадиона имени Владимира Бойко, спортивного комплекса "Ильичевец", базы, офиса и тренировочных полей Мариуполя.

Временной резиденцией азовской команды, скорее всего, станет запорожский футбольный клуб Мотор.

Напомним, за Мариуполь идут едва ли не самые активные бои между российскими захватчиками и украинскими военными. Город находится в блокаде, 90% домов в нем уничтожены. У жителей нет доступа к воде, газу, электричеству, связи, продуктам и лекарствам, а эвакуационные коридоры постоянно блокируются рашистскими террористами.

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