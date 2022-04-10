"Свинособаки звільнили місто від футболу... Поклали тисячі українських життів, знищили місто.

Маріуполь втратив усю інфраструктуру – окупанти зруйнували стадіон, базу, спорткомплекс, офіс та тренувальні поля

Які ви, бл*ть, браття. Ви виблядки, яких треба знищувати без жалю", – написав Худжамов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Рустам двічі у своїй кар'єрі захищав кольори Маріуполя: з 2012-го по 2014-й (на правах оренди з Шахтаря) і з 2016-го по 2020-й роки (на постійній основі).

До слова, за Маріуполь точаться чи не найактивніші бої між російськими загарбниками та українськими військовими. Місто перебуває у блокаді, 90% будинків у ньому знищено. Мешканці не мають доступу до води, газу, електрики, зв'язку, продуктів та ліків, а евакуаційні коридори постійно блокуються рашистськими терористами.

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