Анже объявил о завершении контракта с Абделем Бухазама, который возглавлял команду два месяца в этом сезоне.

Бывший глава молодёжной академии Анже Абдель Бухамаза, который возглавлял первую команду по ходу этого сезона, больше не является сотрудником клуба. Как информирует официальный сайт Анже, контракт Бухазама истек, и "бело-чёрные" не стали его продлевать.

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Бухазама сменил бывшего наставника Жеральда Батикла в начале 2023 года, но исправить ситуацию не сумел – команда продолжила оставаться на дне турнирной таблицы. Он был отправлен в отставку в начале марта после обвинений в преуменьшении сексуального насилия во время командного разговора.

Однажды Бухазама сказал своим игрокам, что Ильес Четти не сделал ничего плохого, ведь "мы все трогаем девушек". Левый защитник Анже Ильес Четти был отстранен клубом на месяц после получения приговора о четырёх месяцах условного тюремного заключения за сексуальные домогательства.

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